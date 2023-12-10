مشاكل عالم أول .. حراسة مرمى ريال مدريد تضع أنشيلوتي في ورطة!

أنشيلوتي في ورطة...

يعيش ريال مدريد، هذا الموسم نجاحًا كبيرًا جعله يتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، بالرغم من الإصابات التي عانى منها الفريق وعلى رأسها حراسة المرمى.

في مطلع الموسم الحالي تعرض تيبو كورتوا، الحارس الأساسي للميرينجي إلى إصابة قوية ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، مما دفع إدارة ريال مدريد للتعاقد مع كيبا أريثابالاجا، من تشيلسي على سبيل الإعارة، لتعويض إصابة البلجيكي.

وتألق كيبا مع ريال مدريد، حتى شهر نوفمبر الماضي، وتعرض إلى إصابة، ليلجأ بعدها المدرب كارلو أنشيلوتي، إلى الاعتماد على أندري لونين، الذي تألق كلما حصل على فرصة للمشاركة في المباريات.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن اقتراب عودة كيبا، من الإصابة وضعت أنشيلوتي في ورطة بسبب تألق لونين، إذ لم يحدد المدرب الإيطالي الحارس الذي سيعتمد عليه بشكل أساسي حتى الآن.

وكان أنشيلوتي، قد خرج في تصريحات سابقة قد أشار إلى أنه بمجرد تعافي الحارس الإسباني، من إصابته سيكون الحارس الأساسي للميرينجي في الفترة القادمة.