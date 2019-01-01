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دوري أبطال أوروبا

مشاكل حراسة مرمى بايرن ميونيخ تتواصل حتى بالتدريبات

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Getty Images
قبل مواجهة ليفربول المرتقبة
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تعرض حارس بايرن ميونيخ، الشاب رون ثوربن هوفمان للإغماء في تدريبات الفريق بعدما تلقى تسديدة في وجهه.

وحسب بيلد الألماني، فأن الحارس تم علاجه بشكل سريع، لإفاقته مرة أخرى.

وساعد كل من سفين أولريتش، رافيينا، فرانك ريبيري، في مساعدة الحارس البالغ 19 عامًا.

فيما قام جيروم بواتينج باستدعاء طبيب النادي، لعلاج الحارس الشاب الذي يلعب لفريق الرديف لبايرن ميونيخ الذي يلعب في الدرجة الرابعة.

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كما تواجد في قائمة الفريق الأول، في 6 مباريات الموسم الحالي مع بايرن ميونيخ.

ويستعد البافاري للقاء ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا بالدور ثمن النهائي، مع عودة حارس الفريق الأول مانويل نوير من الإصابة.

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