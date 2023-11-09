مشاكل العنف الأسري مع مانشستر يونايتد لا تنتهي .. القبض على شقيق راشفورد!

المصائب لا تأتي فرادى على نجم مانشستر يونايتد...

تستمر معاناة مانشستر يونايتد، مع قضايا العنف الأسري، وهذه المرة يتعلق الأمر بشقيق ماركوس راشفورد، نجم الفريق ووكيل أعماله في نفس الوقت.

واتهم بعض من لاعبي الشياطين الحمر، بقضايا عنف أسري في الأشهر الماضية، أبرزهم ميسون جرينوود، الذي تعرض للإيقاف لفترة طويلة بسبب اتهامه بالعنف الأسري ضد صديقته، وبعد رفع الإيقاف رحل عن مانشستر إلى خيتافي.

وبحسب ما ذكره التقرير الصحفي الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن داني راشفورد شقيق ماركوس، ألقت السلطات القبض عليه في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب قضية عنف أسري.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه تم توقيع غرامة على داني تصل إلى 1500 دولار، وسيعود إلى المحكمة من جديد في جلسة استماع في الـ 27 من نوفمبر الحالي.

ولا تأتى المصائب فرادى، على راشفورد صاحب الـ 26 عامًا، إذ انتشر خبر القبض على شقيقه، بعد حصول اللاعب على بطاقة حمراء في مباراة فريقه أمام كوبنهاجن في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليخسر الشياطين الحمر اللقاء بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.