لا يكف جوي بارتون عن صناعة الجدل

تمامًا كما كان مشاغبًا وعنيفًا في الملعب، يبدو أنه كذلك في منزله، حيث ركل لاعب وسط مانشستر سيتي الأسبق جوي بارتون زوجته في رأسها أثناء شجار في المنزل وهو في حالة سكر تام، وفقًا لما ذكرته محكمة وستمنستر الجزئية.

لاعب خط الوسط السابق لمانشستر سيتي وكوينز بارك رينجرز، البالغ من العمر 42 عامًا، متهم بالاعتداء على زوجته جورجيا بارتون في يونيو 2021.

وقد استمعت المحكمة إلى لاعب كرة القدم السابق جوي بارتون عما قيل إنه دفع زوجته إلى الأرض قبل أن يركلها في رأسها أثناء شجار في حالة سُكر في منزل العائلة.

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وأصيبت جورجيا بارتون بورم في جبهتها ونزيف في الأنف بعد الاعتداء المزعوم، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ويقول الادعاء إن أصدقاء الزوجين اضطروا إلى التدخل في الخلاف بينهما وسحبوا بارتون بعيدًا عن زوجته ما أنقذ الموقف من مزيد من التطور، بعد أن بدأ الجدال إثر تهديد بارتون بقتال شقيق زوجته ووالدها بسبب بعض الخلافات.