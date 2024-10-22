مشاغب حتى بعد الاعتزال.. أردا توران لا ينسى واقعته المثيرة للجدل!

لاعب مرت مسيرته بالكثير من المشاكل

لا ينسى التركي أردا توران، الذي مر على الدوري الإسباني من بوابتي العملاقين أتلتيكو مدريد وبرشلونة ذكرياته في كل منهما، خصوصًا في فترة توهجه مع فريق المدرب دييجو سيميوني على ملعب فيسنتي كالديرون آنذاك.



واحدة من الذكريات التي لا ينساها توران، هو خلعه حذاءه وإلقاءه في وجه مساعد الحكم خيل مانزانو أثناء مبارا برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا 2014-2015 والتي كلفته إنذارًا من الحكم مانزانو.



وحينها كان توران يعترض على عدم احتساب خطأ له مع البرازيلي داني ألفيش، طالب مانزانو باستمرار اللعب فثارت ثائرة توران.



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في 2022، استدعى توران الواقعة قائلًا: "أعرف جيدًا أن ما قمت به كان خاطئًا، ولكنني أعترف أيضًا أنها من الذكريات الجيدة".. وفي 2024 يبدو أن رأي التركي المشاغب لم يتغير.



فقد حضر توران مباراة فالنسيا ولاس بالماس في ملعب ميستايا، والتي كان يديرها تحكيميًا خيل مانزانو أيضًا، فما كان منه إلا أن التقط صورة من منتصف الملعب للحكم الإسباني راكضًا مع جملة: "حظًا سعيدًا خيل مانزانو!" مع وجه ساخر كأنه يذكره بالواقعة القديمة.





