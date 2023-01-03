مشاريع داخل السعودية وخارجها .. النصر يكشف الهدف "غير الكروي" من وراء صفقة رونالدو

Shahid

تحدث مسلي آل معمر؛ رئيس نادي النصر السعودي، عن الهدف الكبير من وراء التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، موضحًا أن الأمر تخطى حدود صفقة لاعب في كرة القدم.

العالمي قدم الدون لاعبًا رسميًا له اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، في استاد مرسول بارك، لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال حر.

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وقال مسلي، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الصفقة: "رونالدو هو الأفضل في تاريخ كرة القدم، وجوده في الدوري السعودي إضافة للرياضة السعودية بشكل كامل، وهذا نتيجة العمل الجاد والخطط التي تمت منذ سنوات لتطوير الرياضة السعودية، وجود لاعب بهذا الحجم يدل أن هناك رؤية لنقل الكرة السعودية لمراحل أفضل".

وأضاف: "هذه ليست لاعب جاء ليلعب هنا، هي أبعد من ذلك، هي إبداع وإلهام، هو ملهم للكثيرين، اتفاقيتنا معه لا تقتصر فقط عل كرة القجم، هو داعم لمشروع أزكاديميات النصر المخطط لإنشائه، وللتعريف بتاريخ النادي ودعم القاعدة الجماهيرية، وخلال الفترة المقبلة، سيتم الإعلان عن برامج مرتبطة بهذه الصفقة للجماهير الرياضية داخل وخارج المملكة".

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