مشاركة دي يونج وديمبيلي في الكلاسيكو بخطر؟ تشافي يرد

هيثم محمدهيثم محمد
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Frenkie de Jong Barcelona Betis Super Cup 2022-23Getty Images
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برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

كشف مدرب برشلونة تشافي عن فرص الثنائي فرينكي دي يونج وعثمان ديمبيلي بالمشاركة في نهائي كأس سوبر إسبانيا ضد ريال مدريد.

وعبر البلوجرانا للكلاسيكو الذي سيقام في السعودية عقب انتصاره بركلات الترجيح مساء الخميس على بطل كأس الملك ريال بيتيس عقب التعادل 2-2 في الأوقات الإضافية.

وخرج الثنائي دي يونج وديمبيلي بالدقيقة 63 ودخل سيرجيو بوسكيتس وفيران توريس، التوقيت الذي أثار الشكوك بخصوص إصابة اللاعبين.

وقال مدرب الفريق الكتالوني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء عن نجميه: "نعم، قمت بتغيير ديمبيلي ودي يونج بسبب الشعور بالانزعاج العضلي، ولكن نتمنى أن لا يكون هناك إصابات".

ويلعب برشلونة ضد ريال مدريد مساء الأحد كلاسيكو سوبر إسبانيا لتحديد بطل المسابقة، وينتظر أن تكشف التدريبات المقبلة حالة الثنائي المصاب وفرص مشاركتهما باللقاء.

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