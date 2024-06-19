بمشاركة ثلاثي السعودية .. الإعلان عن موعد سحب قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة

ترقب حول النسخة الأولى من البطولة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، الأربعاء، عن موعد سحب قرعة دور المجموعات في بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، ليكون في 16 أغسطس القادم.

وكشف الاتحاد عن الأندية المشاركة في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، ومن بينهما الثلاثي السعودي الهلال والنصر والأهلي.

ويأتي ذلك بعد حصولهم على المراكز الثلاثة الأولى في دوري روشن السعودي، بينما يشارك التعاون في دوري أبطال آسيا 2 بعد احتلاله المركز الرابع بالبطولة.

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وتبدأ بطولة النخبة بمرحلة تمهيدية يتأهل منها فريقان أحدهما من غرب آسيا والآخر من شرقها، إلى دور المجموعات الذي يتواجد به 24 فريقًا يتم توزيعهم بالتساوي بين الشرق والغرب.

ويتواجد كل من الهلال والنصر والأهلي بفرق غرب القارة، ومعهم السد والريان من قطر، باختاكور الأوزبكي، بيرسبوليس والاستقلال الإيرانيين، بالإضافة لفريقين آخرين من الملحق.

وأما فرق الشرق فهي كاوساكي فرونتال، شنغهاي بورت وشنغهاي شينوا، بوهانج ستيلرز وأولسان هيونداي، فيسيل كوبي، يوكوهاما مارينوس، بوريرام التايلاندي، سنترال كوست الأسترالي وجوهر دار الماليزي.

وبالنسبة لدوري أبطال آسيا 2، فتشهد البطولة مشاركة 32 فريقًا في دور المجموعات، بتقسيم الفرق المشاركة إلى ثماني مجموعات بنظام الذهاب والإياب.