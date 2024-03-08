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أكدت أماندا ستافيلي، أحد شركاء صندوق الاستثمارات السعودية في ملكية نادي نيوكاسل، أن الأندية السعودية ستتمكن من المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال المستقبل القريب.

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وقادت ستافيلي عملية الاستحواذ المدعومة من السعودية على نيوكاسل في عام 2021، حيث أدت هذه الصفقة إلى تطور النادي الإنجليزي بشكل كبير، وعاد في الموسم الحالي للمشاركة بدوري أبطال أوروبا بعد غياب دام لمدة 20 عامًا.

وأشارت أماندا ستافيلي، خلال حديثها في قمة بلومبرج للاعبين المحترفين بمدينة جدة، إلى أن ناديًا سعوديًا على الأقل، سيتنافس في دوري أبطال أوروبا في المستقبل، مؤكدة أن الوقت لن يكون طويلًا حتى تصبح الأندية السعودية منافسًا قويًا في البطولات الأوروبية.

وأوضحت رئيسة النادي الإنجليزي، أنها تدرس الاستثمار الشخصي في نادٍ سعودي خلال الفترة المقبلة، قائلةً: "لما لا، ستكون فكرة جميلة نظرًا للنمو الاستثنائي للدوري خلال السنوات الماضية. أنا أحب دوري روشن وشاهدته يتطور. من المثير حقًا أن نرى المنافسة تنمو هناك".

وفي الوقت الذي يترقب العالم توسع بطولة دوري أبطال أوروبا لتشمل 36 فريقًا خلال موسم 2024-2025، فإن الفرق السعودية تقدم أداءً مميزًا في دوري أبطال آسيا، إذ وصلت 3 أندية من دوري المحترفين وهي النصر، الاتحاد والهلال، إلى الدور ربع النهائي من المسابقة.

وتأتي تصريحات أماندا، على النقيض تمامًا مع ما ذكره القطري ناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية ورئيس نادي باريس سان جيرمان، الذي استبعد "الشائعات" التي تفيد بأن فريقًا سعوديًا قد يتنافس في دوري أبطال أوروبا، حيث أكد أن خطة الاتحاد هي تسهيل فرص وصول الأندية الأوروبية الصغرى للمشاركة في الأدوار الإقصائية.

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