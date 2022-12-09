مشادة لفظية في مطعم .. التوتر يبدأ بين توتي وصديقته الجديدة!

لا توجد أنباء حول رغبة أي منهما في الانفصال حتى الآن

بعد انفصاله عن زوجته السابقة إيلاري بلاسي، قرر النجم الإيطالي السابق فرانشيسكو توتي مواعدة نوييمي بوكي، ولكن يبدو أن الأمور ليست على ما يُرام بينهما.

موقع "tgcom24" الإيطالي كشف عن مشاجرة لفظية جمعت أسطورة روما بصديقته الجديدة، والتي التقطتها عدسات المصورين في أحد المطاعم.

وأشار إلى أن توتي وصديقته دخلا في مشادة لفظية بسبب هاتفها المحمول، وارتفعت حدة النقاش بينهما مما لفت أنظار كل المتواجدين في المكان، وشوهدت نوييمي وهي على وشك البكاء.

ومع ذلك أكد الموقع أن هذا الخلاف كان عاديًا، مثل الذي يحدث في أي علاقة بين شخصين، ولا توجد أي نية لتوتي أو نوييمي للانفصال في المستقبل القريب.

جدير بالذكر أن توني انفصل عن زوجته السابقة إيلاري بلاسي في يوليو الماضي، بعدما اتهمها بعدم دعمه بعد اعتزاله كرة القدم ووفاة والده بسبب إصابته بفيروس كورونا.