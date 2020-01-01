مشاجرة جديدة بالأيدي في تدريبات بايرن ميونخ!

والمدرب أنقذ الموقف في الوقت المثالي!

أثيرت ضجة كبيرة في مران بايرن ميونخ اليوم الأربعاء، بعد اشتباك المدافع المخضرم جيروم بواتينج مع الشاب ليون جوريتسكا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد"، فإن القادم من شالكه قام أولاً باستفزاز بطل العالم، ليرد الأخير بصفع مواطنه بضربة على الوجه.

ووثق المصدر روايته المقلقة لمشجعي العملاق البافاري، بنشر صورة للحظة اشتباك اللاعبين، والسبب ما فعله الشاب العشريني، بالإمساك ببواتينغ في إحدى الكرات المشتركة بينهما في التدريبات.

وذكر المصدر، أن مدافع مانشستر سيتي الأسبق لم يتحمل "سخافة" صاحب الـ24 عامًا، الأمر الذي دفعه لردع لاعب الوسط، ثم قال "ما هذا القرف".

وأفاد التقرير أنه لولا تدخل المدرب هانز فليك، لخرجت الأمور عن السيطرة، خاصة بعدما فقد ليون السيطرة على أعصابه بعد الاشتباك.

وانزعج نجم الفريق توماس مولر من الواقعة، قائلاً "دائمًا نفس القرف معك"، في إشارة إلى استيائه وغضبه من جوريتسكا.

لكن بعد الحصة التدريبية، قام جوريتسكا بتهدئة الرأي العام والجماهير في بافاريا، بنشر صورة تجمعه ببواتينج بعد نجاح عملية الصلح بينهما، ومعها تعليق "خبر عاجل"، في إشارة واضحة إلى أن هذه الصفحة قد أغلقت.

وجاءت هذه الواقعة قبل أيام من مواجهة ماينز على ملعبه "أوبيل آرينا" لحساب الجولة الـ20 للدوري الألماني، الذي يتصدره لايبزيج برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن حامل اللقب في آخر سبعة مواسم.