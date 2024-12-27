تورط فيها 20 شخصًا .. مشاجرة عنيفة بين أوناي إيمري ومدرب نيوكاسل تشعل "البوكسينج داي"

بطاقة حمراء تفجر الأزمة

شهدت مباراة نيوكاسل وأستون فيلا في جولة "البوكسينج داي" بالدوري الإنجليزي الممتاز، واقعة مؤسفة خلال فترة استراحة ما بين الشوطين، كان بطلها أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق المضيف.

وكان نيوكاسل قد أكرم ضيافة أستون فيلا بثلاثية نظيفة على ملعب سانت جيمس بارك، أمس الخميس، ليصعد الماكبايس إلى المركز الخامس في البريميرليج بـ29 نقطة، بينما تجمد أستون فيلًا تاسعًا بفارق نقطة أقل.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن المباراة شهدت بين شوطيها مشاجرة بين جايسون تيندال، المدرب المساعد لإيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل، ومن الناحية الأخرى الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة، إلى أن مساعد إيدي هاو اشتبك مع إيمري، بعد انتهاء الشوط الأول، وكذلك مع مُحلل أستون فيلا فيكتور ماناس، مما سمح بتدخل أكثر من 20 شخصًا من اللاعبين والمدربين في الفريقين، ليتلقى تيندال ومانال عقوبة الطرد من الملعب خلال الاستراحة.

وأضافت: "النزاع بدأ بعد أن أصدر الحكم أنتوني تايلور، قراره بطرد لاعب أستون فيلا، جون دوران في الدقيقة 32 من عمر اللقاء، بسبب تدخله بعنف على فابيان شار لاعب نيوكاسل، ليكمل فريقه اللقاء منقوصًا طوال 60 دقيقة تقريبًا".

وتابعت الصحيفة: "تأثر المدرب الإسباني أوناي إيمري، بقرار الحكم واعترض كثيرًا على البطاقة الحمراء وتصادف ذلك مع وجود تيندال، مما أدى إلى نزاع بينهما استمر إلى النفق المؤدي لغرف الملابس بين الشوطين".

وعندما سُئل مدرب نيوكاسل إيدي هاو عن "المشاجرة"، قال لوسائل الإعلام: "ربما لا يكون الأمر ضخمًا للغاية. لا أعتقد أن هذه الأشياء تبدأ دائمًا بنية حدوثها بالطريقة التي حدثت بها".

وأضاف: "ربما كان هناك 17 أو 18 شخصًا يحاولون تهدئة الأجواء، ولكن ما يبدو عليه الأمر حينها هو أن المزيد من الأشخاص متورطين في المشاجرة".وختم: "لا أحد يريد أن يرى ذلك، إنه ليس على الإطلاق ما أريده للاعبي فريقي أو طاقمي الفني، لكن في بعض الأحيان عليك أن تقف في وجه ما تعتقد أنه صحيح وأن تحمي زملائك".