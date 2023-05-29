مسلي آل معمر يعلن الحرب على رغبة جماهير النصر بقرار مفاجئ

يرفض تلبية طلب جماهير النصر واتخذ قرارًا مفاجئًا من جديد

يبدو أن مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، قرر رفع راية التحدي وإعلان الحرب على رغبة الجماهير، التي تطالب برحيله عن منصبه.

قطاع كبير من جماهير النصر، طلبت من آل معمر ومجلسه، الرحيل في أسرع وقتٍ ممكن؛ بسبب سوء نتائج الفريق الأول لكرة القدم، وعدم تحقيق أي لقب في عهدهم.

وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر فيه خضوع مسلي للمطالب الجماهيرية، اتخذ رئيس قلعة العالمي، قرارًا جديدًا؛ وفقًا لما كشف عنه الإعلامي الرياضي متعب بن عبدالله.

ابن عبدالله أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن آل معمر قرر زيادة عدد أعضاء مجلس إدارته إلى "9"؛ بضم كلًا من عبداللطيف الشثري والوليد المهيدب.

هذا القرار قد يعني أن آل معمر ومجلسه، لا يفكرون نهائيًا في الرحيل؛ حيث أنه من غير المنطقي، أن يتم زيادة عدد أعضاء الإدارة، إذا كانوا يرغبون في الاستقالة بعد أيام قليلة.