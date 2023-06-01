مسلي آل معمر يضحي برباعي النصر بعد الموسم الصفري .. وصدمة عن المدرب الجديد

تحركات كبيرة داخل نادي النصر بعد الموسم الصفري الصادم

استقر نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، على التضحية بـ4 نجوم أجانب، خلال الصيف الحالي، ضمن الثورة المحتملة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ للعودة إلى منصات التتويج.

النصر فشل في التتويج بأي لقب، خلال موسم 2022-2023؛ على الرغم من تعاقده مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في الميركاتو الشتوي الماضي.

وكشف الإعلامي الرياضي طارق سعد، عن توجه في الإدارة النصراوية؛ لعدم تجديد عقد الثنائي البرازيلي لويس جوستافو والإسباني ألفارو جونزاليس.

وأشار سعد عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن النصر، لم يفعل بند التجديد للثنائي البرازيلي والإسباني؛ قائلًا: "خيار التجديد المنصوص في عقديهما، تضمّن أن يكون التفعيل أثناء سريان الموسم، وإلا سيتم التفاوض معهما على عقود جديدة، حال نهاية الموسم".

وإلى جانب جوستافو وألفارو، أكد الإعلامي الرياضي، على أن مسؤولي النصر، يعملون على تسويق عقد النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز، في ظل تلقيه عرضًا من البرازيل، بالإضافة إلى الاستغناء عن الأوزباكي جلال الدين ماشاريبوف.

وبخصوص المدير الفني الجديد للنصر، أثار طارق سعد الجدل؛ بالقول: "موضوع المدرب تم تعليقه حاليًا؛ بسبب التنظيمات الجديدة المحتملة في إدارات الأندية".

جدير بالذكر أن النصر يملك إلى جانب هذا الرباعي الأجنبي؛ الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والنجم البرازيلي أندرسون تاليسكا والظهير الإيقواري غيسلان كونان، بالإضافة إلى الحارس الأرجنتيني "المعار" أوغستين روسي.