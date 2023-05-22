مسلي آل معمر يشيد بالهلال ويجيب على السؤال الذي حير الملايين .. "ماذا يحتاج النصر للفوز بآسيا؟"

إشادة تاريخية بالهلال وكشف سر لعنة النصر الآسيوية

أشاد مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة النصر، بأداء نادي الهلال، في نهائي دوري أبطال آسيا؛ على الرغم من خسارة اللقب.

الهلال خسر لقب دوري أبطال آسيا 2022؛ بعد التعادل ذهابًا (1-1) مع أوراوا رد ديموندز الياباني، في العاصمة السعودية "الرياض"، ثم الخسارة إيابًا (0-1) في سايتاما.

وقال آل معمر خلال إحدى جلسات مؤتمر الإعلام الوطني، اليوم الإثنين: "الجميع شاهد أن الهلال، كان أفضل بكثير من أوراوا، في نهائي دوري أبطال آسيا، وأنه كان يستحق اللقب".

وفي نفس السياق، أجاب رئيس نادي النصر، على السؤال الذي يحير الملايين من المتابعين، منذ عدة سنوات، بشأن عدم تحقيق العالمي، لقب دوري أبطال آسيا؛ بقوله: "نملك كل الإمكانيات، ولا ينقصنا أي شيء؛ للتتويج بالمسابقة".

واعتبر مسلي آل معمر، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يحتاج إلى التوفيق فقط؛ من أجل الحصول على اللقب القاري الغالي.