مسلسل مبابي مستمر .. باريس يضع شرطين حاسمين أمام الفرنسي

خطة قطرية للحفاظ على كيليان مبابي ولكن...

يقترب مستقبل كيليان مبابي من نقطة حاسمة خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث أرسلت قطر وفدًا إلى باريس لمناقشة تجديد عقد الفرنسي مع حاشيته في نهاية هذا الأسبوع.

وبحسب ما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان يؤمن بإمكانية إقناع مبابي بتجديد عقده داخل حديقة الأمراء.

وأشارت الصحيفة إلى أن المُخطط هو إجراء لقاء أول بين قطر ووكلاء قائد المنتخب الفرنسي، ثم الاجتماع معه مباشرة، على الرغم من عدم وجود شيء مؤكد حتى الآن، إلا أن هناك ثقة كاملة في قطر بأنه يمكن أن يتم تقريب وجهات النظر هذا الأسبوع للتوصل إلى تجديد العقد.

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وأوضحت الصحيفة أنه في حال رغبة مبابي في الرحيل عن باريس سان جيرمان، وهو الشيء الذي لم يُعبر عنه علنًا حتى الآن، ستطلب قطر منه التعبير عن ذلك بوضوح.

وفي حال أظهر أي نادٍ اهتمامًا بالحصول على خدمات مبابي فسيتعين عليه دفع 250 مليون يورو للحصول على خدمات الفرنسي.

الجدير بالذكر أن مبابي رفض تجديد عقده مع باريس حتى 2025، وأبدى عن رغبته في الرحيل عن النادي الباريسي بنهاية عقده في 2024.