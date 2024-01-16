مسلسل مبابي.. عرض خرافي من باريس سان جيرمان ورد ريال مدريد!

الفرنسي حكاية كل ميركاتو..

التطورات تتلاحق من كل الجوانب بشأن صفقة كيليان مبابي المحتملة إلى ريال مدريد أو بقائه في باريس سان جيرمان، المؤكد أن الأمور الآن تشتعل على الورق وبشكل عملي في نفس الوقت.

الصحفي الفرنسي دانيال ريولو أشار إلى أن باريس سان جيرمان "قدم عرضًا لا يمكن مجاراته أو رفضه" لمبابي من أجل التجديد واصفًا إياه بأنه عرض "من روما القديمة أو مصر القديمة أو بلاد الإغريق" كناية أن التاريخ لم يسمع بعرض شبيه.

وأفاد ريولو بأن الراتب المقدم لمبابي في هذا العرض الباريسي سيصل إلى حدود 100 مليون يورو في الموسم بشكل صافٍ، قيمة لن يستطيع ريال مدريد مجاراتها إذ يؤكد الصحفي ذاته أن مبابي لن يكون النجم الأوحد في الفريق وأن راتبه سيدور في فلك 30 مليون يورو فقط!.

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في سياق متصل، أفادت صحيفة "ليكيب" بأن ريال مدريد أرسل لبيئة مبابي صيغته في العرض المقدم للاعب، مفيدة بأن إدارة بيريز طلبت "ضمانًا كتابيًا" بموافقته على الانتقال لريال مدريد.

وطلب الملكي من مبابي أن يكون الرد سريعًا في الوقت الراهن، وهي الإستراتيجية التي اتبعها الرئيس نفسه مع العديد من صفقات الميرنجي وعلى رأسهم لويس فيجو.