مسلسل بنزيما يستمر.. كريم يرفض دعوة رئيس فرنسا لحضور النهائي!

بنزيما لن يحضر في المدرجات لمساندة فرنسا

رفض نجم الديوك كريم بنزيما دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور مباراة النهائي لمنتخب بلاده ضد الأرجنتين في بطولة كأس العالم قطر 2022.

فبحسب ما ورد من "RMC Sport" فإن الرئيس الفرنسي قد أرسل دعوة إلى عدة أسماء لم يحالفها الحظ بالتواجد في المونديال بسبب الإصابة، وكان من ضمنهم لاعب ريال مدريد بطبيعة الحال.

وأضاف التقرير أن كريم قد قرر رفض دعوة ماكرون، وتشير التقارير إلى حدوث ذلك بسبب العلاقة المتوترة بينه وبين المدرب ديدييه ديشان.

كما أكد التقرير أن عدة شخصيات، من بينها كريستوفر نكونكو، قد رافقت إيمانويل ماكرون في رحلته إلى قطر.

وأوضح التقرير أن بول بوجبا ونجولو كانتي وكيمبيمبي سوف يحضرون أيضًا في مدرجات ملعب لوسيل لمساندة منتخب الديوك ضد الأرجنتين.

جدير بالذكر أن لقاء نهائي كأس العالم قطر 2022 سوف يقام مساء اليوم، الأحد، إذ تحاول فرنسا الحصول على اللقب الثاني على التوالي والثالث في مسيرتها، فيما يسعى ميسي ورفاقه للحصول على المونديال الغائب منذ 1986.