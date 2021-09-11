مسلسل الإصابات مستمر.. ريال مدريد يفقد نجمه أمام سيلتا

أنباء غير سعيدة لأنشيلوتي..

دوامة الإصابات لن تترك ريال مدريد، فكانت البداية بتوني كروس، والآن تأكد غياب جاريث بيل عن مباراة سيلتا فيجو يوم الأحد في الدوري الإسباني للإصابة أيضًا.

وكان أنشيلوتي قد اعتمد على بيل بوضوح في أول ثلاث مباريات من الدوري الإسباني في وقت أظهر فيه الدولي الويلزي أداء مقبولًا للغاية جعله يطمح في تجديد عقده مع الريال.

لكن الإصابات من جديد داهمت صاحب الـ32 عامًا رغم أنه عاد من التوقف الدولي الأخير بدون أي مشاكل تذكر.

ما هي إصابة جاريث بيل ومدة غيابه؟

ووفقًا لما أوردته صحيفة "آس" فإن بيل يعاني من انزعاج عضلي في أوتار الركبة اليمنى تسبب في خروجه من القائمة المشاركة في مباراة سيلتا فيجو.

ومن المقرر أن يخضع بيل للفحوصات الطبية اللازمة يوم الإثنين المقبل لمعرفة مدى الإصابة بدقة وما هي مدة غيابه الفعلية عن الملاعب.

ريال مدريد سوف يلتقي مع إنتر يوم الأربعاء المقبل في سان سيرو، وتظل مشاركة بيل في هذه المباراة مجهولة وإن كان الأقرب عدم تواجده بها.

ما هو وضع الإصابات في ريال مدريد؟

يُعاني ريال مدريد في اللحظة الراهنة من إصابة 7 نجوم آخرين بجانب جاريث بيل، أبرزهم على الإطلاق مارسيلو وتوني كروس ولوكا مودريتش.

وكان الملكي على وشك استعادة خدمات لوكا مودريتش وناتشو وكذلك مارسيلو، ولكن صُدم أنشيلوتي بما حدث لبيل وانضم لهذه القائمة الطويلة من المصابين.

هذا إلى جانب وجود شكوك كثيرة حول إمكانية مشاركة دافيد ألابا ولوكا يوفيتش في لقاء سيلتا بسبب الإصابة أيضًا.

يذكر أن ريال مدريد عانى الموسم الماضي رفقة زين الدين زيدان من 61 إصابة مختلفة كانوا من أهم أسباب خروج الميرينجي دون ألقاب.

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