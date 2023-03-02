مسلحون يطلقون النيران على أحد ممتلكات عائلة ميسي ويتركون رسالة تهديد!

تعرض أحد ممتلكات عائلة نجم الأرجنتين، ليونيل ميسي، للاقتحام، وتم إطلاق النيران على المبنى، وترك المسلحون رسالة تهديد لبطل العالم.
وفاز ميسي بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العام، بعد موسم مثمر مع الأرجنتين، انتهى بتحقيق لقب كأس العالم.
ونقلت صحيفة ديلي ستار، عن قناة محلية أرجنتينية، تعرض متجر ينتمي لعائلة زوجة ميسي، لطلق ناري، كما تُرك رسالة تهديد مكتوبة للنجم الأرجنتيني.
واحتوى نص الرسالة على " ميسي، نحن في انتظارك، لن يعتني بك جافكين" وجافكين هو عمدة مدينة روزاريو الحالي، التي يوجد بها المتجر.
وتم القبض على أحد رجلين على دراجة نارية، وهو يقوم بإطلاق النار على المبنى مرارًا وتكرارًا، على النوافذ والباب الأمامي.
واقترحت القناة الأرجنتينية أن مثير الشغب في كرة القدم، المعروف في الأرجنتين باسم بارابرافاس، يمكن أن يكون وراء الحادث.
الجدير بالذكر أن ميسي يستعد مع فريقه باريس سان جيرمان، لمواجهة نانت، السبت المقبل بالدوري الفرنسي.
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