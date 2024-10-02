فيديو | ماذا يحدث في المدرجات؟ .. "مسحوق غريب" يثير الجدل في مواجهة بايرن ميونخ وأستون فيلا

شاهد ماذا حدث خلال مواجهة بايرن ضد أستون فيلا

أثار أحد مشجعي بايرن ميونخ الجدل خلال مباراة فريقه ضد أستون فيلا، بسبب مسحوق أبيض أظهره وكان يحاول استنشاقه خلال سير المباراة.

وحقق أستون فيلا الفوز على ضيفه بايرن ميونخ بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

والتقطت كاميرات شبكة "TNT Sport" اللقطة لأحد المشجعين، حينما ظهر وهو يسكب مسحوق أبيض على يده ويستعد لاستنشاقه، لتقوم الشبكة بقطع الصورة على الفور.

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وجاءت تلك اللقطة قبل 5 دقائق فقط من إلغاء هدف لأستون فيلا، في لقطة أثارت الجدل، ولكن تم قطعها على الفور من قبل القناة الناقلة، لكن رغم أنها لم تأخذ سوى بضع ثوانٍ إلا أنها كانت مسار عديد التساؤلات عن ماهية المادة المستنشقة.

واستطاع أستون فيلا بقيادة إيمري أن يحقق الانتصار الثاني، بعد الفوز بالجولة الأولى على يونج بويز السويسري بثلاثية دون رد.