"مسحوا تعليقي!" .. رافينيا يرد علنًا على شائعات رحيله عن برشلونة

رافينيا الغاضب يرد على شائعات رحيله عن برشلونة

نفى البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة التقارير التي ربطت اسمه بالرحيل عن النادي الإسباني والانتقال لنادي نيوكاسل.

ونشرت الصحف في الفترة الأخيرة تقارير عن قرب رحيل رافينيا عن برشلونة المنضم إليه من بداية الموسم، وموافقة النادي الكتالوني على ذلك. مع تقارير أخرى عن اهتمام نادي نيوكاسل وكذلك تشيلسي بنجم ليدز يونايتد السابق واستعدادهما لدفع 80 مليون يورو. وهو ما قد يساهم في عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة.

تقارير أعادها حساب Fanatico Sport Futebol على إنستجرام ليغضب رافينيا ويعلق: "كذب، الشخص الذي قال ذلك كاذب وجاهل".

النجم البرازيلي واصل هجومه بـ "إستوري" عبر حسابه وقال: "هذا كذب ومن قال ذلك جاهلًا وليس احترافيًا. لو حُذف تعليقي فإنني سأكتب ذلك على حسابي على إنستجرام".

وكان الحساب الذي أعاد نشر ذلك وعلق عليه رافينيا قد حذف تكذيبه.