مستوى آخر من الهوس .. أنتوني يثير الجدل بوشم غير معتاد لمانشستر يونايتد!

هدف أحمر يحتل ظهر المهاجم البرازيلي!

أثار البرازيلي أنتوني، لاعب مانشستر يونايتد، حالة جدل واسعة بسبب الوشم الجديد الذي طبعه على جسده.

ويشتهر المهاجم البرازيلي بعشقه للوشم، لكنه انتقل الآن إلى مستوى آخر من خلال جعل الفنان برونو لوبيز يضع صورة لنفسه وهو يحتفل بهدف سجله لمانشستر يونايتد، وذلك بحجم ضخم على ظهره.

ونشر أنتوني صورة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، أثناء خضوعه لجلسة رسم الوشم على ظهره، ويظهر فيها الفنان الشهير برونو لوبيز، والتي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لضخامة الصورة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبغض النظر عن الوشم اللافت للنظر، كان أنتوني بمثابة صفقة مخيبة لآمال الجماهير في مانشستر يونايتد، منذ انضمامه للفريق في عام 2022 مقابل 86 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي.

سجل البرازيلي 3 أهداف فقط وصنع على تمريرتين حاسمتين هذا الموسم؛ ليتراجع بـ11 بصمة مؤثرة عن مستواه في الموسم الماضي، ما جعل الجماهير تطالب برحيله عن "أولد ترافورد".