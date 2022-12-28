مستوحى من علم كتالونيا .. تسريب قميص برشلونة الرابع

برشلونة يستعد لإطلاق القميص الرابع لموسم 2022-23.

يستعد نادي برشلونة الإسباني لإطلاق القميص الرابع لموسم 2022-23، وذلك بعدما حققت القمصان الثلاثة التي أطلقها النادي منذ بداية الموسم نجاحًا ملحوظًا على مستوى المبيعات.

وحسب موقع "فوتي هيدلاينز" المتخصص في تسريب قمصان الأندية، فإن برشلونة سيطرح قميصًا جديدًا للبيع خلال شهر يناير 2023.

الموقع نشر عددًا من الصور للقميص الجديد، والمستوحى من ألوان علم إقليم كتالونيا، حيث يظهر باللون الأصفر مع خطوط حمراء على الصدر، وستكون أطراف الأكمام باللونين الأحمر والأزرق التقليديين في قميص النادي الكتالوني.

المميز في القميص الجديد حسب التسريب هو أن شعار برشلونة سيكون في منتصف الصدر، عكس القمصان الأخرى التي يظهر فيها الشعار على الجانب الأيسر.

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وفي ظل عدم وجود تأكيد رسمي لتصميم القميص الرابع، تشير كافة التكهنات إلى أنه القميص الجديد سيحظى بترحيب كبير من قبل الجماهير.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن قمصان برشلونة السابقة المستوحاة من ألوان علم إقليم كتالونيا كانت من بين الأكثر مبيعًا.