Salem Al dawsari - Hilal SPLGetty Images
أحمد رفعت

"مستواه متوسط رغم أهدافه" .. تعليق صادم عن سالم الدوسري

الدوسري سالمالهلالدوري روشن السعودي

الدوسري سجل 15 هدفًا خلال الموسم الحالي!

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يبدو أن المستوى الذي يقدمه النجم سالم الدوسري مع نادي الهلال، لم يلق إعجاب الكثيرين، على الرغم من تسجيله العديد من الأهداف في بطولة دوري روشن السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

سالم الدوسري نجح في تسجيل 11 هدفًا في دوري روشن، بينما سجل 4 أهداف في دوري أبطال آسيا، وصنع 5 أهداف في البطولتين.

وعلى الرغم من ذلك، قال الإعلامي أحمد عطيف خلال برنامج "دورينا غير": "بالنسبة لي أرى أن سالم الدوسري ليس في مستوى المواسم الماضية، ولكن الميزة الإيجابية أنه يستطيع التسجيل والصناعة حتى لو مستواه تراجع".

المباراة التالية

وأضاف عطيف: "مستوى سالم الدوسري متوسط الموسم الحالي على الرغم من أنه سجل 10 أهداف حتى الآن، وهذه هي ميزته".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

واختتم الإعلامي الرياضي تصريحاته قائلًا: "من الطبيعي الأرقام التي حققها سالم الموسم الحالي بسبب مشاركته باستمراريه، بجانب أن النهج الذي يتخذه الهلال يُساعده، بجانب شخصيته".

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

إعلان

اختيارات المحررين