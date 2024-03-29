"مستواه متوسط رغم أهدافه" .. تعليق صادم عن سالم الدوسري

الدوسري سجل 15 هدفًا خلال الموسم الحالي!

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يبدو أن المستوى الذي يقدمه النجم سالم الدوسري مع نادي الهلال، لم يلق إعجاب الكثيرين، على الرغم من تسجيله العديد من الأهداف في بطولة دوري روشن السعودي.

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سالم الدوسري نجح في تسجيل 11 هدفًا في دوري روشن، بينما سجل 4 أهداف في دوري أبطال آسيا، وصنع 5 أهداف في البطولتين.

وعلى الرغم من ذلك، قال الإعلامي أحمد عطيف خلال برنامج "دورينا غير": "بالنسبة لي أرى أن سالم الدوسري ليس في مستوى المواسم الماضية، ولكن الميزة الإيجابية أنه يستطيع التسجيل والصناعة حتى لو مستواه تراجع".

وأضاف عطيف: "مستوى سالم الدوسري متوسط الموسم الحالي على الرغم من أنه سجل 10 أهداف حتى الآن، وهذه هي ميزته".

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واختتم الإعلامي الرياضي تصريحاته قائلًا: "من الطبيعي الأرقام التي حققها سالم الموسم الحالي بسبب مشاركته باستمراريه، بجانب أن النهج الذي يتخذه الهلال يُساعده، بجانب شخصيته".

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