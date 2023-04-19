مستقبل هالاند غامض .. الشرط الجزائي لنجم مانشستر سيتي اختفى!

هاجر الحجار
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إيرلينج هالاندمانشستر سيتيالدوري الإنجليزي الممتاز

مستقبل هالاند مع مانشستر سيتي!

اختفى الشرط الجزائي الذي فرضه النادي الإنجليزي مانشستر سيتي، على المهاجم النرويجي، إرلينج هالاند، في حال قراره الخروج من ملعب الاتحاد.

وفرض مانشستر سيتي شرط جزائي تم تحديده بمبلغ 150 مليون جنيه إسترليني في نهاية موسم 2023-2024.

وأعلنت صحيفة "The Athletic" أن الشرط الجزائي الذي فرضه مانشستر سيتي على هالاند في حال قراره مغادرة النادي، اختفى بعد تجديد النرويجي عقده حتى عام 2025.

كما أكدت الصحيفة أن النادي الإنجليزي يعد عرضًا جديدًا من أجل هالاند، دون تحديد هل سيكون هناك شرط جزائي مشابه لعام 2024.

يذكر أن، سجل هالاند 47 هدفًا مع مانشستر سيتي هذا الموسم في جميع المسابقات.

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