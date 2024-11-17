"مستقبل نيمار" يتحول إلى صراع عالمي .. إعلامي برازيلي يتحدى سخرية محامي اللاعب ونفي وكيله بالعودة إلى سانتوس!

الأمر يحتاج إلى رد رسمي من نيمار..

لا تزال وسائل الإعلام العالمية، تسلط الأضواء حول موقف نادي الهلال، من نجمه البرازيلي نيمار جونيور، بين البقاء حتى نهاية عقده، أو مغادرة قلعة الزعيم في الفترة الشتوية، خاصة بعدما ارتبط اسم اللاعب بنادي سانتوس الذي يرغب في استقطابه فور عودة الفريق رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى.

وعاد ملف نيمار للظهور على سطح الأحداث مجددًا، بعدما أكد الإعلامي البرازيلي سيزار لويس ميرلو، أن نيمار بات جاهزًا للرحيل إلى سانتوس، وتبقت خطوة الاتفاق مع الهلال على إنهاء عقده الذي يستمر حتى الصيف المُقبل.

وفي هذا السياق، قرر محامي نيمار، البرازيلي ماركوس موتا، حسم ذلك الجدل، في تصريح عبر "الرياضية"، قال فيه إن تقارير رحيل نيمار عن الهلال في الشتوية (مثيرة للسخرية)، مضيفًا أنه لم يتم التطرق لهذا الموضوع من الأساس، وهو الأمر الذي وافقه مستشار رئيس نادي سانتوس البرازيلي، مارسيو كالفيس، الذي أكد أنه ليست لديه معلومات حول مسألة عودة نجم برشلونة الأسبق إلى بلاده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر الإعلامي فابريتسيو رومانو، تصريحًا من قِبل بيني زاهافي، وكيل أعمال نيمار، والذي أكد عدم وجود محادثات جارية بشأن رحيل نيمار عن الهلال، إنه مرتبط بعقد وسعيد للغاية هناك، مضيفًا "أنا ووالد نيمار، نحن الوحيدان اللذان يمكننا التحدث بشأن مستقبل نيمار، لا أعرف من أين جاءت الشائعات الأخيرة".

ورد الإعلامي سيزار ميرلو على تغريدة رومانو، قائلًا "وكيل نيمار ينفي علنًا ما قاله سانتوس، أنا متمسك بكل كلمة نشرتها، وشكرًا لله، فالناس في البرازيل يعرفون كيف أعمل، وكما حدث مرات عديدة، فإن الوقت كفيل، بوضع الأمور في نصابها الصحيح".

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، قد نشرت تقريرًا مسبقًا حول عدم قدرة نادي الهلال على فسخ عقد نيمار، والذي يعد في لغة القانون "فسخ العقد لسبب غير مشروع"، وهو الأمر الذي قد يجبر الإدارة الهلالية على منح تعويض للبرازيلي، لن يقل عن 80 مليون يورو، قيمة الأشهر المتبقية في عقده، وفق لوائح النظام الأساسي للاعبين، في المادة رقم 17، خاصة وأن نيمار في الفترة المحمية من عقده، كونه خلال السنوات الثلاث الأولى في عقده، وهي الفترة التي يتم تخفيضها إلى عامين، حال بلغ سن اللاعب أكثر من 28 عامًا، كما يعد الهلال مهددًا بالحرمان من القيد أيضًا حال حدوث ذلك الأمر.

وكان الهلال قد ضم نيمار إلى قائمته الآسيوية، قبل عودته من إصابة الرباط الصليبي التي غيبته عن الملاعب لأكثر من سنة، فيما شارك البرازيلي في مباراتي العين الإماراتي والاستقلال الإيراني، في دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل أن يتعرض لإصابة جديدة بتمزق في العضلة الخلفية، خلال المباراة الثانية، ليغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع.