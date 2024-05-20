"مستقبل ليفربول مع سلوت مخيف!" .. فان دايك يكشف حقيقة رحيله بعد صدمة يورجن كلوب

رسالة فان دايك إلى جماهير ليفربول..

تسبب النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، قلب دفاع نادي ليفربول الإنجليزي، في نشر الرعب بين جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد نهاية مسابقة الدوري الممتاز "البريمييرليج"، للموسم الرياضي 2023-2024.

وودع ليفربول وجماهيره، مساء أمس الأحد، مع نهاية مسابقة الدوري، المدرب الألماني يورجن كلوب، بعد 9 سنوات على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، ليتولي الهولندي آرني سلوت، المسؤولية بشكل رسمي، بدلًا منه.

وعن ذلك يقول فان دايك في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك": "التغيير دائمًا ما يكون مخيفًا.. لكن لا يُمكننا أن نفعل شيء، سوى الثقة في النادي ومسؤوليه".

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وعلى الرغم من ذلك.. نفى النجم الهولندي، وجود أي نية لديه في الوقت الحالي؛ للرحيل عن العملاق الإنجليزي، مؤكدًا على أنه من الصعب أن يترك الفريق، في هذا الوقت الحساس.

وأضاف فان دايك: "لا يوجد شيء مطروح على الطاولة حاليًا.. إذا تغييرت الأمور، وكان لابد أن أودع نادي ليفربول؛ فلن يكون ذلك سرًا".

وشدد فيرجيل فان دايك، على أنه سيفعل كل شيء ممكن؛ من أجل مساعدة سلوت، على إظهار إمكانياته الفنية الكبيرة، والاندماج سريعًا مع نجوم الفريق.