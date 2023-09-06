"مستقبل المدربين السعوديين في خطر" .. قرار الاتحاد تجاه نونو سانتو يسبب انقسامات!

المدرب البرتغالي في وضع صعب..

SHAHID

يبدو أن البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، سيعيش موسمًا صعبًا في دوري روشن، حتى أنه أصعب مما مر به في موسمه الأول في السعودية.

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الأمر يتعلق بإعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم إلقاء البرتغالي محاضرة فنية على المدربين المحليين، في 12 من سبتمبر الجاري، ضمن برنامج التعليم المستمر.

ورغم أن الكثيرين دعموا موقف اتحاد القدم، مؤيدين ضرورة الاستفادة من خبرات المدربين العالميين في دوري روشن، لتطوير المدربين المحليين، خاصةً وأن سانتو صاحب خبرات كبيرة في أوروبا إلا أنه حدثت بعض الانقسامات، شارك بها الاتحاديون أنفسهم..

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أحد جمهور الاتحاد كتب عبر منصة "X" للتواصل الاجتماعي: "اسألوه كيف نفوز عالهلال وبتعرفون إذا هو محاضر كويس ولا لا"، وعلق آخر: "يعلم نفسه أول، ضيع مباراة في متناول اليد"، فيما أضاف ثالث: "يعطيهم شرح كيف تدمر فريق بطل بقناعات فاشلة، ويختام المحاضرة بيعطيهم شرح عن تكتيك المفطح التاريخي وجمع مهاجمين بتشكيلة واحدة".

أما من منافسي الاتحاد، فبالطبع الهلاليون سيطروا، خاصةً وأن فريقهم قاد ريمونتادا رائعة أمام العميد قبل أيام، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن، وحول تأخره بنتيجة 3-1، لفوز بنتيجة 4-3.

أحدهم كتب: "مستقبل مدربينا في خطر"، وزاد ثانٍ: "كيف تخسر المباراة في عشر دقايق"، قبل أن يكمل ثالث: "عنوان الدرس: كيف تنقلب عليك النتيجة".

يذكر أن الاتحاد يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 12 نقطة بعد مرور خمس جولات، مبتعدًا بفارق نقطة وحيدة عن الهلال؛ صاحب الصدارة.

SHAHID