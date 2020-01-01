مستقبل ألينا في يد كيكي سيتين

القرار في يده..

زعمت تقارير صحفية إسبانية أن ريال بيتيس سيحاول الإبقاء على كارليس ألينا في صفوفه لمدة عام إضافي.

ألينا انضم إلى بيتيس على سبيل الإعارة من برشلونة في يناير الماضي، ولكنه لم يهن بناديه الجديد بعد توقف كرة القدم في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب التقارير، فإن كيكي سيتين، المدير الفني للبرسا، قد قرر إعادة لاعبه مرة أخرى في الموسم المقبل إلى الكامب نو.

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غير أن الأنباء من إسبانيا تؤكد أن ناديه الأندلسي الحالي سعيد بما يُقدمه اللاعب من عطاءات وسيحاول جاهدًا أن يُقنع برشلونة بمد الإعارة لعام إضافي.

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برشلونة ينظر إلى ألينا كأداة أيضًا من الممكن استخدامها في صفقات تبادلية في الصيف المقبل، حيث يعكف المسؤولون الكتلان على وضعه بجانب مبلغ من المال على طاولة إنتر من أجل لاوتارو مارتينيز.

الأكيد بحسب التقارير الإسبانية أن ألينا سيعود إلى برشلونة خلال فترة الإعداد للموسم المقبل، وفي ذلك الوقت سيتخذ سيتين القرار النهائي بشأن رحيله أو استمراره.

يذكر أن الدوري الإسباني موقوف لأجل غير مسمى كحال كل الدوريات الأوروبية في أعقاب تفشي فيروس كورونا، ومن المتوقع أن يعود ويستأنف في مايو المقبل.