مستفز لجمهور الهلال .. تصرف غريب من معلق مواجهة العدالة

ربما ظن أنه يقوم بمهمته، لكن جمهور الهلال لا يحتمل أي شيء خلال هذه الفترة في ظل ضياع لقب دوري روشن منه

عندما يكون الهلال متأخرًا لا يطيق جمهوره أي صغيرة أو كبيرة قد تمس فريقه، وهو ما لم ينجح المعلق راشد الدوسري في تجنبه الليلة، خلال مواجهة العدالة.

الزعيم أنهى شوط اللقاء الأول متأخرًا بهدف نظيف، سجله ماركوس أنتونسون من ضربة جزاء، ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

ورغم أن أنتونسون سدد الكرة بشكل عادٍ على يسار الحارس حبيب الوطيان إلا أن تعليق الدوسري كان: "الله .. الله .. الله .. الله .. الله على الكرة التي لُعبت من ماركوس أنتونسون وأتى منها الهدف الأول".

أحدهم كتب: "معلق المباراة من وين!!، متحمس للعدالة مرة"، فيما علق آخر: "ألقاها من لعب الهلال ولا معلق المباراة ولا لعب سالم الدوسري اليوم"، وكتب ثالث: "المعلق يشيد بمتعة الهدف رغم أنه أتى ركلة جزاء واو!".

جدير بالذكر أن الهلال يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة وخسر سباق اللقب رسميًا، فيما يحل العدالة في المركز الـ15 وقبل الأخير بـ24 نقطة.