مستغلًا عالمية رونالدو .. النصر يوثق بطولاته بشكل مختلف

يبقى توثيق البطولات أحد الملفات الشائكة في الكرة السعودية

Shahid

بعد أن أصبح محطًا لأنظار العالم بتعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لجأت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، لفكرة جديدة لتوثيق بطولات النادي وتعريف العالم بها.

ملف توثيق بطولات الأندية السعودية ملف شائك، إذ أنه حتى وقتنا الحالي لم توثق البطولات بشكل رسمي من قبل اتحاد كرة القدم، رغم تأكيدات رئيسه ياسر المسحل أكثر من مرة أن الملف سيرى النور قريبًا.

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واستغل العالمي ارتفاع عدد متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بشكل كبير، عقب ضم الدون، ليصدر بطولاته للعالم بطريقته.

النادي السعودي قام بتوثيق بطولاته من خلال النبذة التعريفية على حسابه عبر "إنستجرام"، فكتب أن خزينته تضم 45 بطولة؛ منها 17 لقب دوري سعودي، ولقبين آسيويين.

هذا التوثيق أشاد به النصراويون، فيما سخر منه منافسوه، في ظل عدم اعترافهم بالـ17 لقب دوري محلي، بداعي أن النصر احتسب بطولات دوري المناطق، وهي البطولة التي لم يكن معترف بها رسميًا.

Shahid