مستغلًا أزمة برشلونة .. مانشستر سيتي يحاول إغراء نجم "البلوجرانا" بأضعاف راتبه!

مانشستر سيتي يهدد برشلونة بخطف نجمه الشاب!

ذكرت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن نادي مانشستر سيتي الانجليزي يرغب في ضم أليكس بالدي، نجم فريق برشلونة هذا الصيف.

ومازال عقد اللاعب ساري مع برشلونة حتى عام 2024، ويبلغ بالدي من العمر 19 عامًا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" لم يرغب اللاعب الشاب في معرفة أي شيء عن اهتمام مانشستر سيتي بخدماته، ويرفض بالدي، الرحيل عن برشلونة وكل تفكيره هو الاستمرار مع الفريق الإسباني بالسنوات القادمة.

وتابعت الصحيفة، أن نادي مانشستر سيتي قدم عرض مالي ضخم لشراء بالدي، مستغلًا أزمة برشلونة المالية، وقلة راتب اللاعب الشاب ومع ذلك لم يفكر أبدًا بالدي في مغادرة النادي الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم تمديد عقد اللاعب الشاب حتى عام 2027 أو 2028، ولكن إدارة برشلونة تنتظر التأكد من شروط اللعب المالي النظيف والوضع المالي.