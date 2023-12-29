"مستعينًا بنجوم الدوري السعودي".. سيسيه يعلن قائمة نارية للسنغال في أمم أفريقيا

نجما النصر والهلال في قائمة واحدة

كشف أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، النقاب عن قائمة "أسود التيرانجا"، المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023، التي تقام في يناير 2024 بكوت ديفوار.

ويدخل المنتخب السنغالي البطولة بحثًا عن الاحتفاظ باللقب الذي حققه في النسخة الماضية 2021 بالكاميرون، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة مع الكاميرون وجامبيا وغينيا.

واستعان سيسيه بنخبة اللاعبين المحترفين، وعلى رأسهم القائد ساديو ماني لاعب النصر السعودي، وكاليدو كوليبالي مدافع الهلال، حبيب ديالو لاعب الشباب وإدوارد ميندي نجم أهلي جدة.

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وضمت قائمة منتخب السنغال لأمم أفريقيا، 27 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي "الأهلي السعودي"، سيني ديينج "كوينز بارك رينجرز الإنجليزي"، موري دياو "كليرمون فوت63".

الدفاع: كاليدو كوليبالي "الهلال السعودي"، عبده ديالو "العربي القطري"، موسى نياكات "نوتنجهام فورست"، عبدالله سيك "مكابي حيفا"، إسماعيل جاكوبس "موناكو"، يوسف سابالي "ريال بيتيس"، فورموس ميندي "لوريان"، فودي بالو توريه "فولهام"، عبدالله ندياي "أولمبيك ليون".

الوسط: نامبليس ميندي "لانس"، إدريسا جانا جاي "إيفرتون"، باتي سيس "رايو فاليكانو"، لامين كامارا "نهضة بركان المغربي"، شيخو كوياتي "نوتنجهام فورست"، بابي ماتار سار "توتنهام"، باب جاي "مارسيليا"، كيربين دياتا "موناكو".

الهجوم: ساديو ماني "النصر السعودي"، إسماعيلا سار "مارسيليا"، بولاي ديا "ساليرنيتانا"، حبيب ديالو "الشباب السعودي"، إليمان ندياي "مارسيليا"، عبدالله سيما "جلاسكو رينجرز"، نيكولاس جاكسون "تشيلسي".