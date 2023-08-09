مستعينًا بقانون كرة السلة .. تشافي يطالب بتغيير جذري لاحتساب ركلات الجزاء في الدوري الإسباني

تشافي يريد إحداث تغيير جذري فيما يتعلق باحتساب ركلات الجزاء خلال منافسات موسم 2023-24 من الدوري الإسباني..

عقدت لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم اجتماعًا هامًا مع كافة مدربي الدرجتين الأولى والثانية في الدوري الإسباني، وهو الاجتماع السنوي الذي يعقده الحكام مع المدربين قبل انطلاق الموسم.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أنه تم خلال الاجتماع مراجعة العديد من المفاهيم والتعديلات في القوانين، ثم حالات توزيع البطاقات، والقرارات فيما يخص الألعاب الخطيرة، وفرص التسجيل الواضحة، واستخدام تقنية الفيديو، والاحتجاجات المفرطة على قرارات الحكام من قبل المدربين.

لكن الأمر الأبرز خلال الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعتين، كان الاقتراح الذي قدمه تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، والذي اقترح أن يتم احتساب ركلة جزاء على أي لمسة يد داخل المنطقة.

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التقرير أشار إلى أن تشافي اعتمد في هذا الاقتراح على قانون كرة السلة، حيث يتم احتساب خطأ على اللاعبين إذا ما لمست الكرة أقدامهم.

وبالإضافة إلى اقتراح تشافي المثير للجدل، فقد طرح مدربو أندية الدوري الإسباني العديد من الأسئلة وقدموا الكثير من الاقتراحات الهامة للجنة الحكام، والتي ستنظر فيها قبل إقرارها.