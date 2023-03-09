مستعينًا بالهلال .. جمهور فلومينينسي يذل فلامنجو في ديربي فلا-فلو

ديربي فلا-فلو من أشهر الديربيات حول العالم، يجمع بين فلومينينسي وفلامنجو

مازالت الجماهير البرازيلية المنافسة لفلامنجو، تستعين بنادي الهلال في جميع المناسبات، من أجل تذكيره بالهزيمة التي تلقاها في كأس العالم للأندية الأخيرة، حيث حدث ذلك في ديربي فلا-فلو ضمن منافسات الدوري البرازيلي.

وتلقى فلامنجو الخسارة على يد فلومينينسي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 11 ضمن منافسات الدوري البرازيلي، على ملعب ماراكانا.

وشهدت المباراة قيام أحد مشجعي نادي فلومينينسي برفع شعار نادي الهلال في المدرجات، من أجل تذكير فلامنجو بالهزيمة أمامه في مونديال الأندية.

كما حمل مشجع آخر عصير "ديل فالي" وهو اسم نادي بالإكوادور حقق الانتصار هو الآخر على فلامنجو في مباراة كأس السوبر.

وكان الهلال قد حقق الفوز على فلامنجو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليتأهل الزعيم لأول مرة في تاريخه إلى نهائي البطولة العالمية.