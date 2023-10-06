مستعرضًا الأسباب .. حفيظ دراجي يتنبأ بعدم قدرة السعودية على تنظيم كأس العالم بمفردها!

يؤمن بأن زيادة عدد المنتخبات قد يسبب أزمة

أثار المعلق الجزائري حفيظ دراجي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات بتشكيكه في قدرة السعودية على تنظيم كأس العالم.

الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن مؤخرًا عن تنظيم البرتغال وإسبانيا والمغرب لمونديال 2030، مع إعلان السعودية عن ترشحها لتنظيم النسخة التالية لها في 2034.

وقال دراجي عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس":"بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة الى 48 منتخبًا و تعدد البلدان المنظمة للنسخة الواحدة مناصفة، تصبح قطر آخر بلد ينظم نهائيات كأس العالم بمفرده".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"لذلك ستضطر السعودية لانتقاء من يشاركها في تنظيم مونديال 2034 بسبب التكاليف الباهظة، و عدد المباريات المتزايد الذي يفوق الـ 100 في النهائيات".

وتسببت هذه التغريدة في ظهور العديد من الانتقادات تجاه الدراجي واتهامه بالتشكيك في قدرة السعودية على تنظيم المونديال رغم الطفرة الهائلة التي تعيشها المملكة مؤخرًا بمجال كرة القدم.

يذكر أن المونديال الأخير تم تنظيمه في قطر وفازت به الأرجنتين، بينما تقام نسخة 2026 بصورة مشتركة بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.