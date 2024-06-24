مستشهدًا بالاتحاد والنصر .. إعلامي يكشف عن "حيلة غبية" لتوريط الهلال أمام الرأي العام

هذا هو دليل براءة الهلال..

كشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن أباعود، عن ما وصفه بـ"الحيلة الغبية"، لإيهام الشارع الرياضي بحصول نادي الهلال السعودي، على أكبر دعم مالي من برنامج الاستقطابات.

الهلال دائمًا ما يتلقى اتهامات، من المنتمين للأندية المنافسة، وخاصة الغريم الأزلي النصر، بالحصول على "دعم خاص" من المسؤولين؛ سواء في الصفقات أو التحكيم وروزنامة البطولات.

وفي هذا السياق.. كتب أباعود عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "برنامج الاستقطابات يتكفل بشراء العقود، بالإضافة إلى الرواتب؛ وهذا الأمر يؤكد بأن الاتحاد الأعلى صرفًا، يليه النصر ثم الهلال والأهلي".

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وأضاف: "لذلك.. الاكتفاء بنشر قيمة شراء العقود و إخفاء الرواتب؛ حيلة (غبية) ممن يقود حملات، لإيهام الشارع الرياضي بالمظلومية".

وشدد عبدالرحمن أباعود، على أنه من حق الزعيم الهلالي، المطالبة بميزانية أعلى من كافة الفرق السعودية الأخرى؛ باعتباره ممثل المملكة، في كأس العالم للأندية 2025، وأكثر من شرف البلاد في المحافل القارية والدولية.