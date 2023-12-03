مستشهداً بريال مدريد هذه المرة .. مورينيو يهاجم لاعبي روما والتحكيم!

مورينيو يواصل مهاجمة لاعبيه

واصل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي تصريحاته الجدلية، التي يُهاجم فيها فريقه، كما هاجم أيضًا عن حكم مباراته أمام ساسولو.

وكان مورينيو قد هاجم لاعبيه منذ أيام، مستشهدًا بالإسباني بيب جوارديولا، حيث أكد على أن الأخير استطاع أن يفعل ما لم ينجح في فعله. "اقرأ التفاصيل"

وقال مورينيو خلال بالمؤتمر الصحفي: "أحب رياضة التنس، لأن الأمر يتطلب شجعاة وشخصية للاستمرار، وعندما تخسر لا يمكنك إلقاء اللوم على أي شخص آخر، ولذلك أنظر من حولي بصفتي مدربًا لرياضة جماعية، لأبحث عن هذا النوع من العقلية".

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وأضاف: "العلاقة بيني وبين لاعبي فريقي إيجابية، ولذلك من الأسهل قول الحقائق القبيحة لبعضنا البعض، وهذا ما حدث في غرفة خلع الملابس بيننا".

وكشف جوزيه عما دار بينه وبين اللاعبين خلال مباراة سيرفيت السويسري التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله بالدوري الأوروبي، حيث قال: "ظهر لاعبو فريقي بشكل سطحي في مباراة سيرفيت، حيث رأى البعض أن الدوري الأوروبي أقل منهم بطريقة أو بأخرى، ولكنني أخبرتهم بأنني أريد أن يظهروا المزيد من الأدرينالين، وأن يكثفوا الأمر وألا يكونوا سطحيين".

واستشهد مورينيو بتجربته مع ريال مدريد، حيث قال: "مع الريال فزت بـ100 نقطة في موسم واحد، وخسرت اللقب بـ93 نقطة، وإذا تعادلت يومًا ما فستكون مشكلة كبيرة، ولذلك علينا دائمًا الفوز ولم يكن ذلك سهلًا، ولا نمتلك القدرة على منافسة يوفنتوس وإنتر على الدوري الإيطالي، إمكانيتنا هي المركز الرابع أو الخامس".

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وهاجم مورينيو حكم المباراة، حيث قال: "أشعر بالقلق من الحكم، لقد لعبنا معه 3 مرات من قبل، ولا أعتقد أنه مؤهل لإدارة مباراة روما وساسولو، نحن نبتعد الآن عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا بـ3 نقاط، وانا لست مرتاحًا إلى الحكم أو تقنية VAR، ولم نكن محظوظين بها كثيرًا".

وواصل: "أنا قلق من دومينيكو بيراردي لاعب ساسولو، يجب عليه أنه يُظهر الاحترام لخصومه، إنه يسخر من اللاعبين الآخرين ويتسبب في إنذارهم، وأنا متأكد من أن مارسينارو حكم المباراة سيمنحه بطاقة صفراء بعد مرور 10 دقائق، وسيغيب عن مواجهة فيورنتينا".