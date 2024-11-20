مستشار لابورتا: لا يجب أن ندفن تشافي.. وفليك ليس موهوبًا مثل جوارديولا!

تصريحات ربما ليست في وقتها من المستشار الأهم لرئيس برشلونة

خلال حواره مع برنامج "إل شيرنجيتو" الشهير في إسبانيا، كشف مستشار رئيس برشلونة جوان لابورتا، إنريك ماسيب، عن رأيه في الفارق بين هانز فليك وبيب جوارديولا.

وقال ماسيب في تصريحاته: "هناك نوعان من المدربين، الأول هو بيب الذي يملك موهبة تقنية نقية، ويملك العمل والقدرة على القيادة، وهناك نوع آخر مدرب آخر بطبعه، والذي لا يملك نفس القدرات الفنية التي يمتلكها بيب، هنا يمكن أن نتحدث عن كارلو أنشيلوتي، فليك، أو ديل بوسكي".

وأضاف ماسيب أن "الفريق الذي يمتلكه فليك هو نفس الفريق الذي امتلكه برشلونة الموسم الماضي رغم أن التوقيع مع أولمو كان رائغًا، لكننا لا ينبغي ان ندفن تشافي حين نشيد بما يفعله فليك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأطر ماسيب العمل الرائع الذي قام به فليك على مستوى تطوير اللاعبين وإخراج أفضل النسخ منهم قائلًا إن "روبرت ليفاندوفسكي على سبيل المثال كان على استعداد للاعتزال قبل انطلاق الموسم".

وأكد ماسيب أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق هو من اتخذ قرار الرحيل، وكان في شهر يناير الماضي، لكنه أتى إلى لابورتا وأقنعه بالبقاء ولذا استمر حتى نهاية الموسم.