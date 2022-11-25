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مستخدمًا مارادونا.. ميسي يغازل الأرجنتينيين قبل مباراة المكسيك

أحمد جمال
8:08 م غرينتش+3 25‏/11‏/2022
lionel messi argentina arabia saudita copa del mundo 22112022
ليونيل ميسي يسعى لتحفيز زملائه وجماهير الأرجنتين

هذه هي الروح التي ينتظرها الأرجنتينيون من النجم ليونيل ميسي، قائد الألبيسيليستي داعب ذكريات مشجعي التانجو بصورة البطل القومي للبلاد على مر العصور، دييجو أرماندو مارادونا.

ميسي نشر صورة عبر إنستجرام تظهر النجم مارادونا في إحدى مباريات كأس العالم وهو يرتدي زي الأرجنتين، معيدًا ذكريات المساهمة المبهرة لمارادونا في تتويج الأرجنتين بلقبها الثاني في كأس العالم 1986.

الأرجنتيني يدرك جيدًا أن منتخب بلاده ومشجعيه ينتظرون دفعة معنوية كتلك قبل ساعات من مواجهة مصيرية للغاية تنتظر التانجو أمام المكسيك في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتعرض رفاق ميسي لهزيمة مفاجئة أمام السعودية في الافتتاح بهدفين لهدف، في كبرى مفاجآت البطولة.

يذكر أن المقارنات لا تتوقف في الأرجنتين بين ميسي ومارادونا، وكثيرون يرون أن حصول "دييجو" على كأس العالم مع الأرجنتين سيظل يمثل نقطة التفضيل له على أي نجم آخر في تاريخ البلاد، بمن فيهم ميسي الهداف التاريخي للتانجو عبر العصور.

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