مستخدمًا مارادونا.. ميسي يغازل الأرجنتينيين قبل مباراة المكسيك

ليونيل ميسي يسعى لتحفيز زملائه وجماهير الأرجنتين

هذه هي الروح التي ينتظرها الأرجنتينيون من النجم ليونيل ميسي، قائد الألبيسيليستي داعب ذكريات مشجعي التانجو بصورة البطل القومي للبلاد على مر العصور، دييجو أرماندو مارادونا.

ميسي نشر صورة عبر إنستجرام تظهر النجم مارادونا في إحدى مباريات كأس العالم وهو يرتدي زي الأرجنتين، معيدًا ذكريات المساهمة المبهرة لمارادونا في تتويج الأرجنتين بلقبها الثاني في كأس العالم 1986.

الأرجنتيني يدرك جيدًا أن منتخب بلاده ومشجعيه ينتظرون دفعة معنوية كتلك قبل ساعات من مواجهة مصيرية للغاية تنتظر التانجو أمام المكسيك في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتعرض رفاق ميسي لهزيمة مفاجئة أمام السعودية في الافتتاح بهدفين لهدف، في كبرى مفاجآت البطولة.

يذكر أن المقارنات لا تتوقف في الأرجنتين بين ميسي ومارادونا، وكثيرون يرون أن حصول "دييجو" على كأس العالم مع الأرجنتين سيظل يمثل نقطة التفضيل له على أي نجم آخر في تاريخ البلاد، بمن فيهم ميسي الهداف التاريخي للتانجو عبر العصور.