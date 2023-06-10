مستخدمًا خطة ليفاندوفسكي .. كيميش يقترب من برشلونة

النجم الألماني يُحارب من أجل الفريق الكتالوني

قرر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، تركيز كافة الجهود الداخلية بالنادي الكتالوني من أجل التعاقد مع يوشوا كيميش لاعب وسط بايرن ميونخ.

النجم الألماني إلكاي جوندوان لاعب مانشستر سيتي كان الهدف الرئيسي لتشافي، لكن الأنباء حول تجديد عقده مع ناديه الحالي، بالإضافة لدخول باريس سان جيرمان في سباق التعاقد معه، جعلت تشافي يوجه أنظاره نحو كيميش بشكل أكبر.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن لاعب وسط بايرن ميونخ متنوع الاستخدامات، لديه عقد مع النادي البافاري حتى عام 2025، ولكن فكرة خوض مغامرة جديدة مع برشلونة تدور في ذهنه خلال الأسابيع الماضية.

ويرجع هذا الأمر بسبب إعجاب اللاعب بالمدرب الإسباني تشافي وإيمانه بأن رحيل سيرجيو بوسكيتس عن برشلونة سيترك له المساحة الكاملة لإظهار قدراته مع الفريق الكتالوني الذي يطمح للمنافسة على كل البطولات الموسم القادم وبالتحديد دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن كيميش أبدى استعداده للقتال من أجل الانضمام إلى برشلونة مثلما فعل روبرت ليفاندوفسكي الصيف الماضي من خلال الضغط على بايرن ميونخ للتخلي عنه بكل الطرق الممكنة.

رغبة كيميش وصلت لبرشلونة أيضًا مما جعل إدارة النادي تتحمس بشكل أكبر للصفقة، لاعتبارها الدولي الألماني بمثابة المحور الدفاعي الأفضل في السوق، بالإضافة للإمكانية المالية للقيام بصفقة من العيار الثقيل بعد الفشل في استعادة ليونيل ميسي الذي كان سيكلف برشلونة الكثير من الأموال بسبب راتبه المرتفع.

يذكر أن كيميش البالغ من العمر 28 سنة يمكنه كذلك تغطية مركز الظهير الأيمن في برشلونة، حيث كان هذا المكان هو مركزه الأساسي قبل قيام بيب جوارديولا بتغييره في 2017 بعد اعتزال فيليب لام.