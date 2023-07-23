مستوحى من معاناته .. بوجبا يؤسس صندوق خيري لإنهاء الفقر!

علي رفعت
Paul-Pogba(C)Getty Images
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النجم الفرنسي يريد القيام ببعض الأمور بشكل صحيح.

كشفت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب يوفنتوس الحالي قد أطلق صندوق خيري في المملكة المتحدة بهدف المساعدة في التعامل مع الفقر.

وبحسب ما ذكر بوجبا فتجربته مع بنوك الطعام خلال صغره هي التي ألهمته من أجل البدء في ذلك المشروع، وأنه يسعى لإنهاء الفقر.

وقال بوجبا: "يجب أن تبدأ من مكان ما، يمكنك أن تبدأ بشخص أو اثنان، وبعد ذلك ثلاثة، وبعد ذلك يكبر الأمر بشكل واضح".

وأضاف: "نحن نحاول أن نساعد بقدر ما نستطيع، ونأمل أن نقدر على مساعدة الجميع، لو فعلنا ذلك سنتمكن من إنهاء الفقر".

وأكمل: "أتذكر عندما كان عمري أربعة أو خمسة أعوام، كانوا في بنوك الطعام يساعدوننا باللبن والسكر وكل تلك الأمور، وأمي كانت تذهب وتنتظر، لقد عانيت لأحصل على الأموال، والآن أقدرها هي والحياة، وأعرف معنى المعاناة".

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