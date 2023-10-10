مستجدات إيقاف سلطان الغنام .. "أول تحرك من النصر وحل وحيد للأزمة"

تطورات جديدة في قضية إيقاف سلطان الغنام

SHAHID

تحركت إدارة نادي النصر السعودي، بشكل عاجل؛ بعد قرار "إيقاف" النجم الدولي سلطان الغنام، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم أعلنت إيقاف الغنام "4 مباريات"؛ بتهمة تلفظه ضد حكم مباراة النصر وأبها، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ووفقًا للإعلامي الرياضي علي العنزي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، قدّمت الإدارة النصراوية، استئنافًا أمام "الانضباط"، ضد عقوبة الظهير الأيمن الدولي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ومن ناحيته.. كشف القانوني الرياضي أحمد الأمير، عن "حالة وحيدة" فقط؛ يُمكن من خلالها تخفيف عقوبة إيقاف سلطان الغنام، لأقل من 4 مباريات.

وأوضح الأمير عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن عقوبة الإيقاف 4 مباريات؛ هي "الحد الأدنى" لمخالفة الغنام، لذلك لا يُمكن تخفيفها إلا من خلال إثبات أن حكم المباراة، فهم مفردات اللغة العربية التي نطق بها اللاعب، بشكل خاطئ.

وشدد القانوني الرياضي، على أنه بخلاف تلك الحالة، فإنه من المستبعد جدًا تخفيف عقوبة الغنام بـ"الاستئناف".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، برصيد 19 نقطة.

SHAHID