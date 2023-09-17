"مسألة انتقاله إلى الاتحاد انتهت" .. تعليق مفاجئ من نجم ليفربول بشأن محمد صلاح

صلاح لا يحصل على الثناء الذي يستحقه

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تألق النجم المصري محمد صلاح رفقة فريقه ليفربول الإنجليزي، خلال مباريات فريقه الأخيرة، بعد فشل انتقاله إلى نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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صلاح نجح في قيادة ليفربول للفوز على وولفرهامبتون 3-1 في المباراة التي أقيمت مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قام بصناعة 3 أهداف.

وقال روبرتسون عن صلاح: "صلاح كان رائعًا على أرض الملعب، وكان هناك الكثير من الحديث عن رحيله، ولكن الآن انتهى كل شيء، وأعتقد أنه قدم أداءً جيدًا بالشوط الثاني كما فعلنا جميعًا".

وواصل: "صلاح لا يحصل على الثناء الذي يستحقه، يحدث هذا فقط عندما يسجل الأهداف، وهذا أمر غير عادل، لأنه قدم لنا 3 تمريرات حاسمة اليوم، وأعادنا إلى المباراة".

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واختتم النجم الاسكتلندي تصريحاته قائلًا: "لقد نجح صلاح في عودتنا إلى المباراة، وصنع الكثير من الفرص، وفي الشوط الثاني كان رائعًا حقًا".

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