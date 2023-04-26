مساومة أخيرة؟ زوجة أشرف حكيمي تحاول انتزاع الملايين قبل الطلاق

يبدو أن الممثلة الإسبانية هبة عبوك لن تستلم في إجراءات طلاقها من المغربي أشرف حكيمي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تأكيد شائعات انفصاله عنه بعد اتهام اللاعب بالاعتداء جنسيًا على فتاة في منزلهما.
ووفقًا لما نقلته صحيفة "as" الإسبانية، كانت الممثلة تعتزم الاستحواذ على أكثر من نصف أصول وثروة اللاعب المغربي الدولي مع إتمام إجراءات الطلاق.
لكن عبوك تعرضت لضربة قوية عندما خرجت تقارير تفيد بأن اللاعب الذي يتقاضى ما يزيد قليلًا عن مليون يورو شهريًا مقابل عمله في باريس سان جيرمان، ليس له أي شيء باسمه.
الآن، وفقًا لموقع "Informalia" الإسباني، تطالب هبة عبوك بالحصول على عشرة ملايين يورو، لتسوية إجراءات الطلاق من حكيمي لكنه يريد إبرام اتفاقية ودية، ويعرض عليها مليوني يورو.
التقرير أشار إلى أن الممثلة الإسبانية لن تقف مكتوفة الأيدي، ويفكر محاموها في باريس في رفع دعوى قضائية ضد لاعب كرة القدم المغربي بتهمة الاحتيال وسوء إدارة المشروع المشترك.
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