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"0 مساهمات تهديفية" .. عرض من الأهلي للتعاقد مع نجم الهلال السابق

أحمد فرهود
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اسم جديد يرتبط بالانتقال إلى النادي الأهلي في "الشتوية"

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تحرك مسؤولو النادي الأهلي السعودي؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بصفقة محلية جديدة، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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الأهلي يحتل المركز الثالث - حاليًا -، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، برصيد 37 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن الهلال "المتصدر".

ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الجمعة، قدّمت الإدارة الأهلاوية، عرضًا رسميًا إلى نادي الشباب السعودي؛ للتعاقد مع النجم الدولي هتان باهبري.

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الصحيفة كشفت عن أن مسؤولي الأهلي، ينتظرون رد نظرائهم في قلعة الليوث؛ من أجل حسم صفقة التعاقد مع باهبري، وانضمامه إلى صفوف الفريق رسميًا.

اللاعب البالغ من العمر 31 سنة، بدأ مسيرته في عملاق جدة الاتحاد، كما مثّل نادي الهلال السعودي، قبل الانضمام إلى صفوف الشباب.

جدير بالذكر أن هتان باهبري، فشل في تسجيل أو صناعة أي هدف، خلال 15 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي.

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