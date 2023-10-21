مساعد بيريز كلمة السر .. علاقة خاصة تقرب نجم بايرن ميونخ من ريال مدريد!

صفقة جديدة تقترب من الملكي.

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن قرب اللاعب الكندي ألفونسو ديفيس ظهير بايرن ميونخ من الانضمام لريال مدريد في ظل تفاصيل جديدة ظهرت في المعادلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد"، والتي أكدت بالرغم من ذلك أن بايرن ميونخ يرفض بيع اللاعب بأي شكل من الأشكال خلال الصيف القادم.

ويستمر عقد ديفيس في صفوف بايرن ميونخ حتى صيف 2025 ويرغب ريال مدريد في دفع 40 مليون يورو من الممكن أن يرفعهم إلى 50 مليونًا بحد أقصى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكدت الصحيفة أن علاقة خاصة تطورت مؤخرًا بين أحد مساعدي فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد خوني كالافات ونضال هوسيه وكيل ديفيس، قد تساهم في حسم الصفقة عند وقت الجد.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

جدير بالذكر أن هوسيه كان قد خرج بتصريحات صحفية في الشهر الجاري وألمح إلى حبه لفكرة انتقال موكله إلى ريال مدريد في الفترة المقبلة في ظل اهتمام الملكي.