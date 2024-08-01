مساعد "السبيشيال وان": الحسد وراء رحيل جوزيه مورينيو عن إيطاليا!

تصريحات قوية عن البرتغالي

بعد التجربة الصاخبة في روما، لحق الإيطالي سالفاتوري فوتي بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في تركيا حيث استقر بهما المقام في فنربخشة التركي.

فوتي سيكون مساعدًا لـ "السبيشيال وان" الذي يبدأ تجربة جديدة مفعمة بالشغف كعادته مع العملاق التركي الكبير.

وقال في تصريحات لصحيفة "Il Secolo XIX" الإيطالية: "نحن رجلان مباشران تمامًا، لذلك فإن العلاقة بيننا جيدة تمامًا ومليئة بالثقة".

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وأضاف: "أعتقد أن هناك الكثير من الحسد تجاه مورينيو، منذ الثلاثية التي حققها مع الإنتر".

وأردف: "هناك في الجيالوروسي (روما) لعبنا في النهائيات الأوروبية مرتين، فزنا بالأولى ورأى الجميع كيف خسرنا الثاني، مشجعو روما سيتذكرون هاتين المباراتين بعد 30-40 عامًا لا أعرف متى سيحدث ذلك مرة أخرى!".

وختم: "أعتقد أن مورينيو كان يستحق وداعًا مختلفًا تمامًا، من المؤسف كيف انتهى الأمر ولكن العلاقة مع ملاك النادي كانت قد تدهورت".