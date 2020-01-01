مساعد الدوسري يتبرع بنصف مليون ريال لمركز سلمان لمكافحة فيروس كورونا

موقف رائع من البطل السعودي في الرياضة الإلكترونية

أعلن مساعد الدوسري البطل السعودي في كرة القدم الإلكترونية تبرعه بمبلغ 563 ألف ريالًا سعوديًا لصالح مركز الملك سلمان لمكافحة فيروس كورونا في السعودية.

وأوضح الدوسري خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه حصل على ذلك المبلغ بعد مشاركته في بطولة "لاعبون بلا حدود"، إذ كتب "شاركت في بطولة لاعبون بلا حدود مع أبرز النجوم وأعلن تبرعي بالجائزة الذي حصلت عليها والتي قدرها 563 ألف ريالًا إلى مركز الملك سلمان لمكافحة كورونا".

بطل كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية عام 2018 ووصيف 2019 كان قد أعلن مشاركته في البطولة بجانب عدد من أفضل لاعبي الرياضة الإلكترونية في العالم بجانب عدد من نجوم كرة القدم في الملاعب الخضراء أبرزهم باولو ديبالا وجواو فيليكس وديلي آلي وأندريه سيلفا.

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وقد انطلقت البطولة التي هدفت لجمع 1.5 مليون دولار للتبرع بها لصالح الجمعيات الخيرية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا يوم الخامس من يونيو الجاري واستمرت ليومين.